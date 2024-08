¿Miedo a una intoxicación alimentaria? Estos son los cuatro virus estomacales más comunes (y cómo evitarlos)

Las enfermedades transmitidas por alimentos son tan comunes que es probable que los casos reales no se diagnostiquen, afirma Geetika Sood , profesora adjunta de medicina y experta en enfermedades infecciosas de la Facultad de Medicina Johns Hopkins ( Estados Unidos). Pero eso es bueno, explica: "Esto significa que la mayoría de las personas que contraen enfermedades transmitidas por alimentos no enferman lo suficiente como para tener que acudir al hospital o buscar atención médica. Suelen ser autolimitada".

Las personas sanas con síntomas leves de intoxicación alimentaria no suelen necesitar atención médica, y por lo general se recuperan en pocos días con la ayuda de mucho líquido. Pero las infecciones graves pueden llegar a requerir intervención médica.

Pero defender la cocina (y el intestino) de las bacterias nocivas puede ser todo un reto, incluso para los más expertos en la preparación de alimentos. He aquí algunos de los culpables más comunes y mortales que suelen contaminar nuestras comidas.

La E. coli puede enfermar a las personas de diversas maneras y, por si no lo sabías, ya ha hecho un aterrador debut en los Juegos Olímpicos de este año .

Normalmente se contagia por no lavarse las manos o entrar en contacto con animales o ganado infectados, cultivos u otras personas. Además, la E. coli puede tardar entre tres y cuatro días en incubarse en el interior del organismo.

La listeria es especialmente peligrosa para poblaciones vulnerables como niños, mujeres embarazadas, adultos mayores de 65 años y personas con sistemas inmunitarios debilitados. Las infecciones por listeria se han relacionado con leche cruda no pasteurizada, perritos calientes, salchichas secas, marisco ahumado y ensaladas, por nombrar sólo algunos ejemplos.

Si bien la listeria no es contagiosa de persona a persona, puede resultar difícil deshacerse por completo del germen, y no sólo porque se propague fácilmente de los alimentos contaminados a las superficies cercanas. Aunque la congelación no mata la listeria, la lejía diluida puede acabar con ella en las superficies, y calentar los alimentos por encima de 73°C la matará en los alimentos.