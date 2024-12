¿Es la Rapamicina realmente el fármaco "antienvejecimiento" definitivo?

Estudios más recientes han sido ampliados a los primates. En junio, varios científicos que estudiaban monos tití de mediana edad presentaron resultados provisionales en la conferencia de la Asociación Americana del Envejecimiento, revelando que la rapamicina aumentaba la esperanza de vida en torno a un 15 por ciento. Sin embargo, otro estudio realizado por los mismos investigadores y publicado en Internet reveló que no mejoraba la osteoartritis de los animales. De hecho, en algunos casos la enfermedad la empeoró.

Pero no está claro en qué medida estos resultados se deben al efecto placebo . En todos los estudios de Mannick, “las personas que piensan que están recibiendo un fármaco antienvejecimiento empiezan a sentirse mejor”, informan de más energía, mejor vista, más fuerza y otros beneficios, afirma.

“Como dentista, siempre me veo limitado a la hora de ayudar a los pacientes que envejecen, con más enfermedades de las encías, pérdida de dientes y menos saliva. Es emocionante disponer de estas otras intervenciones que podemos investigar y quizá algún día proporcionar”, afirma Jonathan An , profesor adjunto de la Facultad de Odontología de la Universidad de Washington en Estados Unidos. Su estudio en curso evalúa los efectos de la rapamicina en el tratamiento de la enfermedad de las encías en 20 ancianos.

Algunos buscadores de longevidad han empezado a recomendar la rapamicina, pero Mannick pide cautela. “Aún no sabemos cuál es la dosis ni la duración en la que los beneficios superan claramente a los riesgos”, afirma. Hasta que esto no se sepa mediante investigaciones adicionales, ella misma no se sentirá cómoda tomando el fármaco.