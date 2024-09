Tu cuerpo sufrirá dos 'estallidos' de envejecimiento a los 44 y a los 60: te explicamos cómo frenarlos

Identificar los cambios moleculares que se producen en estos dos periodos distintos “es útil porque nos indica qué cosas pueden ir mal en estas etapas de nuestra vida”, afirma Venki Ramakrishnan, científico galardonado con el Premio Nobel y autor de Why We Die: The New Science of Aging and the Quest for Immortality [Por qué morimos: la nueva ciencia del envejecimiento y la búsqueda de la inmortalidad], que no participó en la investigación.