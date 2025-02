¿Por qué los analgésicos no funcionan tan bien en mujeres?

El dolor es una de las quejas más antiguas de la historia de la medicina y, durante milenios, los tratamientos han sido administrados con un enfoque único para todos. No ha sido hasta hace poco cuando los expertos han reconocido oficialmente una verdad radical: las mujeres experimentan el dolor de forma diferente a los hombres y, por defecto, no responden tan bien a los tratamientos.

Al mismo tiempo, varios estudios han demostrado que los analgésicos de venta con y sin receta, como el ibuprofeno, los esteroides y los opiáceos, no son tan eficaces en las mujeres en comparación con los hombres. Y la verdad es que los expertos aún no entienden por qué, dice Elizabeth Losin , neurocientífica que estudia las diferencias sexuales en la respuesta y percepción del dolor.

Pero eso no podría estar más lejos de la realidad. “La conclusión es que no sabemos tanto sobre la biología de la mujer y su relación con el dolor como podríamos y deberíamos”, afirma Losin, catedrática asociada Bennett Pierce de Cuidados y Compasión en la Edad Adulta y el Envejecimiento de la Universidad Estatal de Pensilvania (Estados Unidos).

Algunos han sugerido que las mujeres tienen menos receptoresmu-opioides, la principal proteína que se une a los opioides y regula el dolor. Esto implica que las mujeres podrían “necesitar más opiáceos para obtener el mismo beneficio de la sobrecarga del dolor”, afirma Baxter. Pero el jurado aún no se ha pronunciado sobre esta teoría porque las pruebas son contradictorias : algunos estudios no han encontrado diferencias en las dosis de opiáceos para las mujeres y otros han sugerido que necesitan dosis más bajas.

No ayuda que las mujeres “tengan más responsabilidades que no son negociables”, dice Baxter. Por ejemplo, una encuesta de Gallup de 2019 encontró que las mujeres en relaciones heterosexuales tenían más probabilidades de cocinar, limpiar, lavar la ropa, lavar los platos, hacer las compras y cuidar a los niños a diario. “Si eres un hombre con dolor, es mucho más fácil en la sociedad [relajarse]. Pero la existencia femenina significa que no hay forma de optar por no hacerlo... y eso podría contribuir a nuestra percepción del dolor”.