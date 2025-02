¿Es verdad que el sebo de vacuno sirve para el cuidado de la piel?

Citando vitaminas y otros beneficios bioquímicos, algunos influencers y gurús del bienestar han empezado a promover el sebo de vacuno como el último truco para lograr una piel suave y húmeda. Con el creciente interés por las alternativas “limpias” y “naturales” para el cuidado de la piel, no es de extrañar que los productos de origen animal (como el sebo de vacuno y la mucina de caracol) estén teniendo su momento de popularidad en el mundo de la cosmética.

Desde el punto de vista de la sostenibilidad, esto podría no ser malo. Como subproducto de la industria cárnica, el consumo de sebo de vacuno “encaja en el esfuerzo por aprovechar el animal entero y no dejar que se desperdicie”, afirma Ermias Kebreab, profesor de Ciencia Animal de la UC Davis. Pero, añade, si la demanda de sebo de vacuno aumenta demasiado, eso podría hacer subir los precios y fomentar una mayor producción ganadera, lo que “contradice el propósito de la sostenibilidad”.

Koji Fujioka, encargado de la carnicería The Local Butcher Shop de Berkeley (California, Estados Unidos), afirma que, en general, “hay abundancia de grasa de vacuno sin utilizar” en la industria cárnica. Aunque no ha observado un gran aumento de la demanda de sebo de vacuno en concreto, sí ha notado un mayor deseo de productos como el suyo, menos procesados y procedentes de una fuente conocida y de confianza.

Pero los dermatólogos no están muy convencidos de las promesas de una piel radiante, la cura del acné y una firmeza similar a la del Botox. El problema, advierten, es la flagrante falta de pruebas clínicas.

“Se trata de una tendencia en la que la popularidad ha ido por delante de la ciencia”, afirma Rajani Katta, dermatóloga titulada y profesora clínica de dermatología en la Universidad de Texas Houston. Una revisión bibliográfica de 2024 concluyó que el sebo de vacuno ofrece propiedades hidratantes y humectantes, aunque no está claro qué composición de sebo y otros ingredientes es más eficaz. Aunque las primeras investigaciones hallaron algunos beneficios terapéuticos para determinadas afecciones cutáneas, se desconocen los efectos secundarios negativos a corto o largo plazo del sebo de vacuno. “Existen importantes lagunas en la investigación sobre los usos del sebo en la piel humana”, escriben los autores.

Y, a pesar de algunas afirmaciones en sentido contrario, el sebo de vacuno no tiene raíces sólidas en la medicina tradicional china, afirma Lixing Lao, profesor y presidente de la Universidad de Medicina Integral de Virginia (Estados Unidos). Aunque encontró algunas pruebas de antiguas aplicaciones medicinales, el sebo de vacuno para los trastornos de la piel “no era un remedio muy utilizado/práctico.” XiuMin Li, catedrático de Patología, Microbiología e Inmunología de la Facultad de Medicina de Nueva York, añade que la grasa animal (aunque no el sebo de vacuno en particular) se utilizaba antiguamente como portador de ingredientes herbales en la medicina china, pero que hay informes contradictorios sobre su eficacia para el cuidado de la piel.