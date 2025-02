Los niños que abusen del azúcar sufrirán las consecuencias durante el resto de sus vidas

Todos los padres se tienen bien aprendido que el exceso de azúcar puede perjudicar la salud de sus hijos, pero quizás no todos sean conscientes de hasta qué punto esta afirmación es cierta: cada vez hay más investigaciones que inciden en lo perjudicial que es el azúcar en el crecimiento del niño, incluso cuando ya está en fase adulta. Un reciente estudio publicado en la revista Science ha revelado que los peligros del azúcar persisten hasta la edad adulta, y que la hipertensión y la diabetes de tipo 2 son más frecuentes en los adultos que son expuestos a un mayor consumo de azúcares añadidos a edades tempranas. Los resultados de este y otros estudios dejan claro que el punto óptimo de consumo de azúcar está muy por debajo de lo que muchos niños toman actualmente.

Aunque el exceso de azúcar también perjudica a los adultos, parece ser especialmente problemático en la edad en la que se forman las preferencias alimentarias. “Si has estado expuesto a alimentos dulces a una edad temprana, es probable que los prefieras durante toda tu vida más que alguien que no lo ha estado”, dice Tadeja Gracner , científica de la Universidad del Sur de California, coautora de la investigación.

Esta cifra supera con creces el 10% de calorías en azúcares añadidos que recomiendan las autoridades dietéticas para los niños mayores de dos años, y está muy lejos del ideal de menos del 5% de calorías totales que sugiere la Organización Mundial de la Salud. El diez por ciento equivale aproximadamente a entre 100 y 200 calorías, según la edad del niño. Y en cuando a los niños menores de dos años, no deberían tomar absolutamente nada de azúcares añadidos.

Reducir el consumo infantil es un objetivo clave de las metas Healthy People 2030 (Gente Sana 2023) del Gobierno estadounidense. Pero reducir las cifras es todo un reto en una sociedad en la que el azúcar es omnipresente, y no sólo en el pasillo de los caramelos. El azúcar aparece en refrescos, cereales de desayuno, muchos alimentos procesados y aperitivos de sabor salado, e incluso en alimentos infantiles . Que los niños y los dulces son una combinación natural está tan aceptado que en algunas consultas de pediatría se reparten piruletas.

Una cosa que no hace el azúcar es volver hiperactivos a los niños, una teoría muy extendida hace décadas que quedó descartada por las investigaciones de los años noventa. Pero sí que puede provocar otros problemas cognitivos. Un estudio realizado en ratas adolescentes macho descubrió alteraciones de la atención y un aumento de la impulsividad en las que habían recibido mucha fructosa cuando eran bebés.

No hace falta mucho azúcar para inducir este tipo de efectos negativos para la salud. Cuando un grupo de adultos jóvenes consumió diversas cantidades de azúcar en bebidas azucaradas durante dos semanas, los que recibieron el 25 por ciento de sus calorías diarias como azúcar añadido experimentaron los mayores aumentos de grasa hepática y niveles de colesterol en sangre; pero el problema también apareció en personas que consumieron sólo el 10 por ciento.

El jarabe de maíz rico en fructosa que se encuentra en la mayoría de las bebidas azucaradas y en muchos alimentos ultraprocesados (que combina dos azúcares, fructosa y glucosa) parece especialmente problemático para el hígado, afirma Stanhope. Esto se debe a que una enzima limita la cantidad de glucosa que puede enviarse al órgano desde los intestinos de una sola vez, pero no existe la enzima correspondiente para la fructosa. Cuando entra tanta cantidad a la vez, “gran parte acaba almacenándose en forma de grasa en el hígado”, afirma.

Reducir el consumo de azúcares añadidos de tu hijo es difícil. Hay que empezar por ponerse el sombrero de Sherlock Holmes, dice Joshua Tarkoff , endocrinólogo pediátrico del Nicholas Children's Hospital de Miami, que suele aconsejar a los padres sobre cómo reducir el consumo. Leer las etiquetas sólo es útil cuando te das cuenta de que el azúcar recibe docenas de nombres en las listas de ingredientes de los productos, como maltosa, dextrosa, jarabe de maíz de alta fructosa e incluso concentrado de zumo de fruta natural, “que puede sonar bien aunque no lo sea”.

Anima a los niños a beber más agua y menos bebidas azucaradas, sobre todo porque casi dos tercios toman una o más de estas bebidas a diario. “Si toman zumo en el desayuno, leche con chocolate en la comida, Gatorade después del colegio y refresco en la cena, tienen cientos de calorías, y no se sienten saciados”, dice Tarkoff. No te fíes de las etiquetas que indican que un zumo es 100% natural o rico en vitamina C, ya que, según los estudios, inducen a los padres a pensar que la bebida es menos nociva de lo que es.