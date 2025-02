Tomar somníferos no le hace ningún bien al "lavado de cerebro" que tenemos cada vez que dormimos

Ser humano significa dormir. Pasas aproximadamente un tercio de tu vida durmiendo , pero durante todas esas horas tu cuerpo no se limita simplemente a desconectarse. El cerebro, en particular, lleva a cabo una larga lista de tareas cuando se apagan las luces.

La neurocientífica Maiken Nedergaard, codirectora del Centro de Neuromedicina Traslacional y profesora del Centro Médico de la Universidad de Rochester (en Estados Unidos), afirma que ella y sus colegas no entendían del todo qué impulsaba este proceso allá por 2012, cuando destacaron por primera vez la importancia del lavado de cerebro.

A continuación te explicamos por qué estos nuevos hallazgos han servido para actualizar preguntas que se planteaban desde hace tiempo sobre los efectos de los somníferos, y qué debes tener en cuenta si los usas para dormir (en España se sabe que una de cada cuatro personas los toman, aunque los estudios no distinguen entre somníferos, ansiolíticos y antidepresivos ).

Cuando la norepinefrina descendió, los vasos sanguíneos se relajaron y volvieron a hincharse, expulsando del cerebro el líquido cargado de residuos. Estas dilataciones y contracciones de los vasos sanguíneos se midieron como oscilaciones rítmicas (aproximadamente cada 50 segundos), produciendo un efecto de bombeo que movía el líquido por todo el sistema glinfático durante el sueño no REM, o sueño profundo.

Sin embargo, apunta a cuestiones más amplias sobre lo que significa tener un sueño de calidad. "Tenemos que pensar en cómo evaluamos nuestros medicamentos para dormir para asegurarnos de que no están alterando las funciones fundamentales de apoyo al sueño", dice Mander, y añade que las diferentes clases de medicamentos para dormir teóricamente podrían causar diferentes tipos de alteraciones cerebrales que aún no se han identificado. "El objetivo no es quedarse dormido", subraya: "El objetivo es tener un sueño reparador".

Qué significa esto para las personas que utilizan medicamentos para dormir