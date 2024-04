¿Cuál es la mejor postura para dormir? Verdades y mitos para descansar mejor

Si te preguntas si existe una forma ideal de dormir, no eres el único: hay muchos consejos contradictorios e información dudosa en Internet que relaciona las posturas para dormir con diversos beneficios o problemas, y el mercado está inundado de dispositivos que prometen evitar que duermas boca arriba, el enemigo clásico de la ciencia de las posturas para dormir.

Pero resulta que tenemos mucho menos control sobre la forma en que dormimos de lo que pensamos, y que incluso sería mejor no intentar tenerlo.

"A veces es más perjudicial que beneficioso intentar controlar la postura", dice Raman Malhotra, ex presidente de la Academia Americana de Medicina del Sueño y profesor de neurología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington (Estados Unidos).

¿Eres un flamenco, una esposa holandesa o un miembro de la realeza? La pregunta no forma parte de un juego, aunque pueda parecerlo. Estos coloridos apelativos se utilizan para describir las aparentemente ilimitadas formas en que nuestro cuerpo se organiza mientras dormimos.

Pero el psicólogo, ahora profesor emérito de la Universidad de Ottawa (Canadá), pronto llegó a la conclusión de que la posición de una persona durante el sueño no tiene nada que ver con su personalidad, sus preferencias o incluso la fase del sueño en la que se encuentra. Es más, afirma: "La postura que se adopta durante el inicio del sueño no es necesariamente la que se utiliza durante toda la noche".

"Controlar las posturas de una persona por la noche es muy difícil", afirma. La mayoría de los pacientes que necesitan cambiar de postura para dormir son personas que duermen boca arriba y padecen apnea del sueño , en la que las vías respiratorias se colapsan o no funcionan correctamente, lo que hace que la persona deje de respirar varias veces por noche.

Los científicos del sueño siguen mejorando la tecnología que hay detrás de los estudios del sueño, utilizando acelerómetros y otras tecnologías para determinar la posición en la que se duerme. Pero aún no están claros los beneficios de determinadas posturas, y resulta difícil poner en práctica la información de que disponemos sobre ellas.

Por ejemplo, los estudios con roedores sugieren que dormir de lado se asocia a una mejor cognición y a un menor riesgo de demencia, quizá porque ayuda a eliminar los residuos cerebrales. Pero los estudios en animales no siempre se traducen en sujetos humanos, e incluso si consiguieras entrenar a tu cuerpo para dormir de lado, no está claro si beneficiaría a tu salud cerebral a largo plazo.

En lugar de preocuparse por algo tan difícil de controlar, Malhotra dice que merece la pena preguntarse cómo uno se siente al despertarse. "Nuestra mejor medida de la calidad del sueño sigue siendo cómo nos sentimos por la mañana", afirma. En general, la ciencia sugiere que si has descansado bien y no tienes apnea del sueño ni dolor, no debes preocuparte por las posturas al dormir. Así que la próxima vez que te vayas a dormir, cierra los ojos, relájate y deja que la naturaleza siga su curso.