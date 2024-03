Dormir bien es fundamental: 7 trucos para conciliar mejor el sueño

"Todo lo que hemos aprendido sobre el sueño ha enfatizado su importancia para nuestra salud mental y física", escribió Michael Finkel en su artículo de 2018 sobre la ciencia del sueño . No dormir lo suficiente puede ponerte en mayor riesgo de diabetes, enfermedad cardíaca, demencia, depresión y accidente cerebrovascular, informa. Y es particularmente perjudicial para las mujeres .

Por último, informó Natalia, hay algunas pruebas de que el ejercicio durante el día puede ayudarte a combatir el insomnio, sólo no lo hagas demasiado cerca de la hora de acostarte.

Las rutinas a la hora de dormir no son sólo para los niños. Los adultos también "prosperan con la consistencia y las rutinas", dijo a mis colegas el pediatra Ari Brown, portavoz de la Academia Americana de Pediatría , en una historia de noviembre de 2020.

Me encanta una buena última copa, pero estoy intentando cambiar gracias a una historia que Tara Haelle escribió para nosotros en junio de 2023 .

El sueño es reparador para todos los órganos del cuerpo, pero el alcohol interfiere en esos esfuerzos reparadores. Según Tara, no sólo interrumpe el ciclo de sueño REM, una parte esencial del sueño, sino que también perjudica la calidad general del sueño.

Así que si no puedes confiar en un dedo de bourbon para conciliar el sueño, ¿puedes recurrir a otros somníferos en su lugar?

Los expertos siempre han dicho a nuestros periodistas que no hay pruebas sólidas de que la mayoría de los somníferos funcionen realmente.

Esto se hizo especialmente patente en nuestro artículo de enero de 2024 sobre los somníferos naturales , en el que se señalaba que se habían realizado pocos estudios de alta calidad sobre la eficacia de somníferos como la manzanilla, el zumo de cereza ácida y la raíz de valeriana. Los estudios que existen sugieren que estos suplementos "no inducen cambios en la calidad del sueño, o sólo cambios sutiles." Los beneficios del magnesio para el sueño tampoco han sido probados .

Existen pruebas de que los suplementos de melatonina pueden ayudar a las personas con desajustes circadianos, como los trabajadores por turnos y las personas con desfase horario. Pero los expertos dicen que sólo se recomienda su uso a corto plazo, y los padres no deberían dársela a sus hijos. No sólo puede tener efectos secundarios no deseados, como dolor de cabeza, visión borrosa y taquicardia, sino que, además, puede resultar contraproducente.