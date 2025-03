Explorando las sorprendentes conexiones entre la dieta y la salud mental

“No creo que la gente aprecie la relación entre la elección de alimentos y el riesgo de trastornos mentales”, dice Drew Ramsey, psiquiatra residente en Wyoming y autor de Healing the Modern Brain [Curando el cerebro moderno] y Eat to Beat Depression [Come para derrotar la depresión]. Para agravar el problema, añade, los profesionales de la salud mental no suelen recibir formación en nutrición.