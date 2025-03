¿De dónde venían los esclavos negros? La respuesta podría estar en sus huesos

Kearns no está solo. Rastrear el camino de los antepasados esclavizados es increíblemente difícil para los descendientes. Los registros son escasos y, aunque las pruebas genéticas pueden vincular a una persona con amplias zonas geográficas o nuevos parientes, no pueden revelar dónde nació y creció un antepasado esclavizado.

“Aunque el concepto de análisis isotópico no es nuevo, su uso todavía no está muy extendido”, afirma el arqueólogo Hannes Schroeder, que utilizó esta técnica en Barbados. El estudio de Schroeder analizó el hueso, el colágeno dentinario y el esmalte dental de 25 personas enterradas en Newton Plantation , y descubrió que la mayoría habían nacido en la isla. Pero siete de los individuos analizados presentaban proporciones de estroncio y oxígeno que sugerían que habían sido capturados en África. Las muestras de sus dientes diferían de las de sus huesos, lo que apoya aún más la idea de que crecieron en un lugar y pasaron el resto de sus vidas en otro.

“La arqueología puede decirnos mucho, sobre todo cuando no tenemos información”, dice Lans, pero los investigadores también son conscientes de los orígenes coloniales de la antropología y de las prácticas bien documentadas de los europeos y sus descendientes de saquear artefactos y tratar los cuerpos de los negros y los indígenas como propiedad . “Me opongo firmemente a sacar a los antepasados de la tierra a menos que no haya otra opción”, afirma Lans.

“Para saber quién soy, necesito saber quién me precedió”, dice Kearns. Aprender más sobre los antepasados que “construyeron una vida y una familia que se extiende hasta mí y de la que estoy orgulloso de formar parte me da una perspectiva importante de mi vida, y me sirve de inspiración. Me recuerda que estoy sobre sus hombros”, afirma.