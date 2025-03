La ciencia que se esconde tras los polvos "súperverdes" de moda

Las verduras en polvo no son un concepto nuevo: los seres humanos llevan al menos 1000 años pulverizando y sorbiendo plantas verdes como hojas de té. Pero la plétora de productos que llenan las estanterías de las farmacias hoy en día se parecen menos a un simple matcha y más a “multivitamínicos de lujo”, dice Jessica Wilson , una dietista clínica con sede en California (Estados Unidos).

Y ahora están por todas partes, con un mercado mundial que se prevé que alcance los 960 millones de dólares en 2035. No es de extrañar que los polvos verdes se hayan ganado el respaldo de grandes nombres y se hayan convertido en un símbolo de estatus entre los influencers del bienestar.

Pero, ¿cumplen realmente estos suplementos sus promesas y ofrecen algo que no pueda ofrecer una dieta equilibrada? Esto es lo que opinan los expertos sobre sus exageradas afirmaciones.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA, por sus siglas en inglés) ni la Unión Europea no regula los suplementos de la misma manera que regula rigurosamente los medicamentos, por lo que las empresas que producen polvos verdes (típicamente hechos de frutas y verduras deshidratadas o liofilizadas) no pueden afirmar que “diagnostiquen, traten, curen o prevengan ninguna enfermedad”. Sólo un medicamento sometido a un proceso de ensayo clínico aprobado por la FDA puede cumplir legalmente esta norma.

Por ejemplo, una marca puede poner en su etiqueta “mejora la digestión” si vincula el beneficio a un ingrediente de su polvo (por ejemplo, los probióticos ), siempre que aclare que la afirmación no ha sido evaluada por la FDA. Tampoco tiene que ser un vínculo especialmente directo: la marca simplemente tendría que encontrar cualquier estudio que sugiera que el probiótico podría teóricamente apoyar una parte del proceso digestivo, incluso si ese estudio se llevó a cabo en ratas o en una placa de Petri.

"Correlación no es causalidad. Sin embargo, [a las empresas de suplementos] se les permite hacer afirmaciones que sugieren causalidad, como 'favorece la salud del corazón' o 'favorece la salud del cerebro', basándose en investigaciones observacionales", explica David Seres, director de nutrición médica y profesor de medicina en el Instituto de Nutrición Humana del Centro Médico de la Universidad de Columbia (EE. UU.). “La gente no siempre se da cuenta de que la redacción no es indicativa de pruebas sólidas procedentes de ensayos de control aleatorios”, estudios que asignan aleatoriamente a las personas a un grupo de intervención (que toma un suplemento) o a un grupo de control (que toma un placebo). “Un ensayo aleatorizado es la única forma de determinar la causa y el efecto”, afirma.