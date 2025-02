Los problemas de hígado relacionados con el consumo de suplementos están en alza: ¿por qué?

Cuándo hay que tener cuidado con los suplementos

“Cuando se trata de suplementos, más no significa necesariamente mejor”, dice Mozaffarian.

¿Cómo hemos llegado a esta situación? En primer lugar, al igual que pasa con los medicamentos de venta con o sin receta, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) no regula los suplementos dietéticos. A diferencia de la algo más vigilada comercialización de suplementos alimenticios de España, en Estados Unidos, los fabricantes de suplementos no tienen que demostrar que sus productos son seguros o eficaces antes de introducirlos en el mercado. Eso significa que los consumidores no pueden estar seguros de qué es lo que contiene el frasco ni de cómo puede afectarles exactamente.