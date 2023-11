Otro lanzamiento de un megacohete de SpaceX que termina explotando: ¿y ahora qué?

El apoyo de SpaceX se debe a su historial, algo que otras empresas espaciales no tienen. "SpaceX ya no es una empresa desconocida, fanfarrona y sin experiencia. Son el contratista más fiable y con más éxito de la NASA", señala Dreier. "Hay tres instituciones en el mundo que tienen la capacidad de lanzar personas al espacio de forma independiente: Rusia, China y SpaceX. El Gobierno estadounidense ya no tiene esa capacidad".