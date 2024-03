La nave de SpaceX llega al espacio pero acaba destintegrada en una bola de fuego

Aprendizaje por ensayo y error

En una metodología única en los vuelos espaciales, SpaceX está llevando a cabo una campaña de vuelos de prueba que no escatima en sus cohetes. Otras empresas espaciales y la NASA construyen equipos de vuelo únicos hasta la perfección antes de probarlos en el mundo real. No es el caso de SpaceX, que lanza prototipos nacidos para morir. "Cada una de estas pruebas de vuelo sigue siendo sólo eso: una prueba", afirmó SpaceX en un comunicado previo al lanzamiento, en el que se protegía contra cualquier percance. "No se llevan a cabo en un laboratorio o en un banco de pruebas, sino en un entorno de vuelo para maximizar el aprendizaje".