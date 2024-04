La NASA impactó un cohete contra un asteroide, pero no contó con qué pasaría después con los restos

En el futuro, si no se hace nada para detenerlo, un asteroide no mucho mayor que un estadio de fútbol se estrellará contra el planeta. Si choca contra una ciudad, la aniquilará como lo haría una bomba nuclear no radiactiva. Hay 25 000 asteroides como éste, de unos 140 metros de largo, zumbando por el espacio cercano a la Tierra, y aún quedan unos 15 000 por encontrar.