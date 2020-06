Estas fotografías aéreas muestran las facetas más bellas y dolorosas del «planeta humano»

El viernes, 31 de marzo, volví una última vez a las oficinas desiertas de National Geographic, que habían cerrado el día antes durante un periodo indefinido. Habíamos acabado de trabajar en el número de abril, dedicado al 50º aniversario del Día de la Tierra, un evento relegado a segunda fila por la situación actual. Me llevé el portátil, lavé mi taza de café, desinfecté la mesa y (ya pensando en el Día de la Tierra) pillé la única copia del nuevo libro de George Steinmetz, The Human Planet.

El libro estaba decorado con los pósit del editor de fotografía, que ha seleccionado las fotos de este artículo. Necesitaba escribir esta breve introducción, pero cuando me hice con él también me embargó la vaga idea de que acabaría adornando mi mesa de café permanentemente, no la del editor de fotografía. En estos tiempos inciertos, debemos aprovechar las oportunidades cuando se nos presenten.

George Steinmetz tenía 12 años cuando se celebró el primer Día de la Tierra. No recuerda mucho. Estaba trepando a los árboles del jardín de su casa de Beverly Hills, California, y descubriendo que disfrutaba de las vistas. La población de la California de entonces (unos 20 millones de habitantes) y la del mundo (unos 3700 millones) eran casi exactamente la mitad que hoy en día. En 1979, Steinmetz abandonó Stanford, donde estudiaba geofísica, para prepararse para una carrera en la exploración petrolera y pasó un año haciendo autoestop por África con una cámara. El primero de muchos trabajos para National Geographic llegó siete años después. Sí que se dedicó a la exploración, pero no de petróleo.

¿Por qué sienta tan bien descubrir cosas nuevas o ver cosas conocidas de formas nuevas? Si pudieras responder a esa pregunta, podrías entender a muchos periodistas. Steinmetz ha sido uno inusualmente original. Siempre le han gustado las vistas desde el aire, desde helicópteros, aviones o la copa de un árbo, pero para un encargo en el Sáhara central en 1998 no disponía de ninguno de esos medios. Así que aprendió a volar un parapente a motor y lo hizo «durante casi 15 años, hasta que aparecieron los drones y democratizaron las bajas altitudes que solía tener para mí solo», me contó.

Las vistas desde dichas altitudes es «tan amplia como íntima», indica Andrew Revkin, otro distinguido cronista del Antropoceno, en el texto de The Human Planet. La idea de que vivimos en una época geológica definida por nuestro propio impacto en el planeta (el Antropoceno) horroriza a muchos medioambientalistas. Steinmetz es un «medioambientalista accidental», escribe. Fue la curiosidad lo que lo llevó a cientos de países, fue el placer lo que lo atrajo a los cielos. Simplemente resultó que estaba mirando con atención cuando aumentaron el poder y las poblaciones de los humanos y cuando nuestros impactos empezaron a ser planetarios e ineludibles.

Las imágenes de Steinmetz nos ofrecen la distancia suficiente para ver lo que le hacemos a la Tierra, pero no tanta como para sentirnos separados. En todas ellas se percibe una sensación de asombro y potencial junto a una sensación de límites. «No podemos seguir luchando contra la naturaleza, debemos hacer las paces con ella y para eso todos tendremos que ceder», escribe. En estos días extraños e inquietantes, dejemos que se propague esa sabiduría.