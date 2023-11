Cómo tomar el retrato perfecto

Es importante tener una idea clara de cómo quieres que sea la sesión y prever que las primeras opciones no funcionen. Digamos que me enamoro de una toma y el sujeto viene y me dice: "Acabo de fotografiar ahí la semana pasada, no quiero hacer eso". O tus pruebas quedan genial con una luz y un ángulo determinados, pero el sujeto no. Tienes que ser capaz de pivotar al momento. Pueden pasar muchas cosas, así que tienes que estar preparado para hacer algo completamente distinto si la situación así lo requiere.