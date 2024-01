Cómo tomar mejores fotos acuáticas y submarinas

Uso de GoPro y otras cámaras de acción

Lo mejor de una GoPro es que no tengo que estar allí para usarla. Cuando salgo a bucear, suelo llevarme varias y colocarlas estratégicamente en lugares donde sospecho que puede haber acción. Luego las configuro para que graben vídeo o hagan fotos cronometradas.

Grabar con una cámara en una carcasa subacuática me obliga a nadar con un equipo de gran tamaño con flashes estroboscópicos, rodeado de una ruidosa nube de burbujas de buceo; no son las mejores condiciones para captar un comportamiento natural. Las cámaras pequeñas, colocadas a distancia, pasan desapercibidas y no resultan tan amenazadoras, lo que permite al sujeto ser quien es y hacer lo que hace.