El ADN de este ladrillo de 3000 años tiene mucha más historia de lo que parece

Los investigadores tomaron muestras de la arcilla relativamente no contaminada de la nueva superficie de la fractura y, a continuación, extrajeron ADN de las muestras mediante un protocolo adaptado de otro diseñado para materiales porosos como el hueso. La secuenciación posterior reveló que el ladrillo de barro contenía ADN de 34 grupos distintos de plantas de la arcilla antigua, incluidas muchas plantas relacionadas con las coles (Brassicaceae) y los brezos (Ericaceae).

Arbøll afirma que el predominio de las coles es curioso porque no parece haber constancia de que los asirios las comieran en los numerosos textos cuneiformes que se conservan de esta época, generalmente en tablillas de arcilla. En ellos se incluyen varias recetas culinarias en las que se indican sus ingredientes.

"La col no aparece en los textos antiguos", afirma. "Nos hace preguntarnos si se trataba de una especie silvestre que no se había cultivado, o si es algo que no se ha registrado o identificado en los textos que hemos encontrado".