Asesinatos, avaricia, conspiraciones... ¿Qué pasó realmente en el condado de Osage?

Veneno, celos, asesinato, ambición. Los asesinos de la luna, la nueva película de Martin Scorsese, cuenta un suceso que parece hecha para Hollywood: la historia de cómo los colonos estadounidenses blancos utilizaron medios fatales para apoderarse de la riqueza del pueblo osage de Oklahoma a principios del siglo XX. Pero la película, que se estrena en España el 20 de octubre y basada en el exitoso libro de David Grann Killers of the Flower Moon (publicado en 2017), no es pura ficción.