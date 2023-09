Muerte (y posible resurrección) de la escritura cursiva en Estados Unidos: un arte en decadencia

¿Qué es algo que los niños no saben hacer, pero los profesores no enseñan? Si has respondido "cursiva", escribe una "A" de aprobado, mayúscula y fluida a mano en tu boletín de notas. La letra cursiva (un estilo de escritura con letras unidas y florituras que avergüenzan a la simple letra de imprenta), antaño un elemento básico de las aulas y la correspondencia, está en declive.