Errores y aciertos del primer debate presidencial televisado de la historia

Era la primera vez que dos candidatos a presidente de Estados Unidos se enfrentaban en directo por televisión, y para el joven reportero que acababa de entrar en el mundo de la información televisiva, los dos hombres que debatían en la pantalla parpadeante eran un ejemplo de lo que se debe y no se debe hacer en la pequeña pantalla.

"Yo trabajaba en KHOU, en Houston, y acababa de empezar mi carrera", cuenta Dan Rather; "siempre me habían dicho: 'Lleva un traje oscuro en televisión'. Y allí estaba John F. Kennedy, con un traje oscuro. Richard Nixon, en cambio, llevaba un traje gris claro".

En 1960, en televisión, el estilo importaba de verdad. Como corresponsal, Rather había sido entrenado "para mirar siempre a la cámara, al salón del espectador", recuerda. Del mismo modo, "Kennedy mantenía la mirada al frente, atrayendo a su audiencia televisiva. Pero Nixon miraba de lado a lado, dirigiéndose a los periodistas en el estudio. El efecto era que Kennedy parecía confiado; Nixon parecía que no quería estar allí".

Rather recuerda haber compartido su impresión inmediata con las otras dos personas que estaban en la emisora esa noche, un ingeniero y un director. "Me volví hacia ellos y les dije: 'No sólo creo que Kennedy podría ganar esto... creo que va a hacerlo'".