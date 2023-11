Esta unidad hispana del ejército de Estados Unidos luchó en la Guerra de Corea

Un viaje lleno de retos

El primer grupo de reclutas puertorriqueños que acabó en Corea salió de San Juan en 1950, explica Víctor Labarca, presidente de la Asociación de Veteranos del 65º Regimiento de Infantería de Puerto Rico. Como documenta Noemí Figueroa Soulet en el libro The Borinqueneers, A Visual History of the 65th Infantry Regiment [Los Borinqueneers, una historia visual de 65º regimiento de infantería], los soldados soportaron un viaje de 30 días en un abarrotado buque de guerra, que les llevó primero a Panamá, luego a Japón y finalmente a la península de Corea, a 13 700 kilómetros de sus hogares caribeños. Para muchos, era la primera vez que viajaban al extranjero.