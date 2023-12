¿Por qué Inglaterra canceló la Navidad entre 1647 y 1660?

No todas las protestas fueron violentas. Los escritores aprovecharon el poder de la prensa para criticar y ridiculizar la prohibición en publicaciones pro-navideñas como The World Turned Upside Down [El mundo al revés] y el panfleto A Vindication of Christmas [Una reivindicación de la Navidad]. Entre las quejas de este último: cómo la ordenanza del Parlamento había asediado "nuestra alta y poderosa cerveza de Navidad, que antes derribaba a Hércules y hacia tropezar a un gigante".