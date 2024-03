Estas tres mujeres samurái fueron unas de las guerreras más legendarias de la historia

"Puede que no hubiera habido shogunato Kamakura sin mujeres", escribió Mike Wert, profesor asociado de Historia de Asia Oriental en la Universidad de Marquette (en Wisconsin, Estados Unidos), en The Samurai: A Concise History .

"Las guerreras de Aizu... recibían un entrenamiento de combate en profundidad, especialmente en el uso de la alabarda", escribió Diana E. Wright en Female Combatants and Japan's Meiji Restoration: the Case of Aizu. "Educadas para ser igual de hábiles en los 'caminos de la pluma y la espada', también se las adoctrinaba con la creencia de que su deber era primero proteger su dominio y a su señor, y después a sus familias".