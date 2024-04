Así es como el chili crisp conquistó el mundo

Los chefs caseros lo anhelan. Los restaurantes lo incorporan a nuevas y atrevidas recetas. Es el chili crisp (o chile crujiente), el favorito del mundo de la cocina. Este condimento chino, que incorpora chiles, aceite y otros ingredientes como ajo, cebolla, granos de pimienta e incluso soja fermentada, es una fuente de energía en la cocina conocida por su versatilidad y sabor. Pero, ¿cómo surgió este sazonador imprescindible? He aquí cómo nació el chili crisp y por qué es tan apreciado hoy en día.

Los chiles no siempre han crecido en China, dice Brian Dott, profesor de historia del Whitman College (Estados Unidos) y autor de The Chile Pepper in China: A Cultural Biography [El chile en China: una biografía cultural]. Originarias de América Central y del Sur, las plantas de Capsicum fueron desconocidas en China hasta alrededor del siglo XVI, cuando un auge de la exploración y el comercio llevó los chiles a China continental.