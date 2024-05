Los sorprendentes (y discutidos) orígenes subversivos del minigolf

Hay quien sostiene que el minigolf nació en el Ladies Putting Green (apodado «El Himalaya») del campo de golf de St Andrews, en Escocia. Este campo pequeño y lleno de baches contenía obstáculos y se consideró una alternativa más adecuada para que las mujeres jugaran al golf lejos de los hombres.

Fotografía de Courtesy of the University of St Andrews Libraries and Museums , ID: GMC-13-40-1