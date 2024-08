Enemas de miel y sueños curativos: así era el turismo médico de la antigua Roma y Grecia

"Habla de sentir que se le van a caer los dientes, que se le van a salir los intestinos", dice Alexia Petsalis-Diomidis, profesora de clásicas en la Universidad de St. Andrews (Reino Unido) y autora de Truly Beyond Wonders: Aelius Aristides and the Cult of Asklepios [Verdaderamente más allá de las maravillas: Aelius Aristides y el culto de Asclepios. "A menudo dice que no puede respirar", continúa.