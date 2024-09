¿Por qué los presidentes de Estados Unidos pueden indultar a cualquiera, incluso por traición?

Los indultos presidenciales vuelven a ser noticia mientras Donald Trump (ex presidente y candidato del Partido Republicano a las elecciones presidenciales de 2024) se ha enfrentado en los últimos años a tres acusaciones federales, la última que le imputa injerencia electoral . ¿Podría Trump indultarse a sí mismo si es reelegido? ¿O lo indultará otro futuro presidente, como hizo Gerald Ford con su predecesor Richard Nixon, caído en desgracia y plagado de escándalos?

En la Convención Constitucional de 1787, Alexander Hamilton propuso otorgar al presidente el poder de indultar a quienes hubieran cometido delitos o reducir sus penas, explicando posteriormente que los indultos podrían ayudar a "restablecer la tranquilidad de la mancomunidad" en tiempos de rebelión. El concepto no era nuevo : las leyes inglesas otorgaban desde hacía tiempo a los monarcas el poder de conceder clemencia a sus súbditos y la práctica se extendía a los gobernadores de las colonias británicas en América.

La mayoría de los ponentes estuvieron de acuerdo con Hamilton y rechazaron una propuesta competidora de última hora para negar al presidente la capacidad de conceder indultos en casos de traición. El Artículo II de la Constitución otorga al presidente "el poder de conceder indultos y perdones por ofensas contra los Estados Unidos". La única excepción enumerada en la Constitución es que los presidentes no pueden utilizar sus poderes de clemencia para impedir que ellos mismos u otros sean sometidos a juicio político por el Congreso, lo que se conoces como impeachment.

El presidente tiene cuatro tipos de poderes de indulto que sólo se aplican a delitos federales, no estatales. Pueden conceder un indulto que anule el delito por completo, acortar o suprimir una condena penal mediante una conmutación, eximir a una persona de una obligación legal, como una multa, mediante una remisión, o posponer la condena de una persona, lo que se conoce como respite [aplazamiento o prórroga].

En 1862, Abraham Lincoln realizó otro polémico (aunque no oficial) indulto cuando se negó a autorizar las ejecuciones de 265 hombres dakota en Minnesota. Aquejados de hambre y de repetidas violaciones de los tratados, estos hombres habían intentado expulsar a los colonos blancos de las tierras ancestrales de los nativos quemando asentamientos y asesinando a civiles. Entre 600 y 700 colonos murieron en la que fue la peor masacre de la historia de Estados Unidos. Más de 500 nativos americanos fueron asesinados en represalia.

La decisión de Lincoln de no ordenar la ejecución fue políticamente impopular. Pero Lincoln, horrorizado por los juicios injustos y poco profesionales que llevaron a la condena de muchos hombres obviamente inocentes, dijo que "no podía permitirse ahorcar a hombres por votos" (aun así, el ahorcamiento en 1862 de los 38 hombres que no fueron indultados sigue siendo la mayor ejecución masiva de la historia de la nación).