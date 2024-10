Estos emperadores romanos continuaron dando miedo desde la tumba

Calígula, el primer emperador romano en declararse dios en vida , afirmaba estar en comunión con Júpiter (el rey de los dioses romanos) y se jactaba de tener relaciones sexuales con la luna. Su creciente megalomanía y desdén por la población romana fueron notorios, y una vez se lamentó de que la ciudad no tenía " ¡Ó jala tuviese una sola cabeza el pueblo romano! " para que él cortara.

Después de su asesinato, sus restos fueron incinerados apresuradamente en una pira improvisada y arrojados a una tumba poco profunda. No pasó mucho tiempo antes de que, según los informes, su espíritu comenzara a rondar el monte Palatino, donde tuvo lugar su asesinato. Noche tras noche, espectros espeluznantes plagaban los jardines donde descansaba, sin que pasara ninguna noche sin alguna "aparición temible", como escribió Suetonio.

Antes de su asesinato, Calígula había exiliado a su hermana Agripina a las islas Pontinas, donde le envió cartas ominosas recordándole que no solo poseía islas para sus enemigos, sino también "espadas", según Suetonio. A pesar de esto, Agripina regresó a Roma para darle a su hermano un entierro adecuado, tal vez una maniobra política, pero también un intento de calmar su espíritu malévolo debido al entierro inadecuado .

También se casó con el siguiente emperador, Claudio , que resultó ser su tío, un acto que "incluso en ese entonces no estaba bien", dice Debbie Felton, autora de Haunted Greece and Rome [Grecia y Roma encantadas].

Agripina era "despiadadamente ambiciosa", dice Felton. Como hermana, sobrina, esposa y madre de emperadores, su influencia sobre Roma no tenía parangón.

Cuando Nerón ascendió al trono cuando era adolescente, Agripina "ocupaba una posición de poder totalmente sin precedentes para una mujer", dice Anthony Barrett, autor de Agrippina: Sex, Power, and Politics in the Early Empire [Agripina: Sexo, poder y política en el Bajo Imperio]. Pero a medida que crecía, Nerón comenzó a resentir su influencia.