¿Por qué la desaparición de las joyas reales de Irlanda sigue sin resolverse después de más de un siglo?

Doyle puede haber sido el creador del mayor detective de la ficción, pero no aportó "nada de valor práctico" a la investigación, dice el locutor e historiador Myles Dungan, autor de The Stealing of the Irish Crown Jewels: An Unsolved Crime [El robo de las joyas de la corona de Irlanda: un crimen sin resolver]. En cambio, la participación de Doyle se limitó a estudiar minuciosamente los mapas de la escena del crimen y apoyar a Vicars durante la terrible experiencia.

La investigación se enfrió