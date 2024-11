Errores y aciertos de Hollywood con los gladiadores romanos

Derecha:

Zakhar Nikmatulin ha sentido una gran fascinación por los gladiadores desde que vio la pilícula 'Espataco' (1960). El tatuador Alexander Kosach, con estudio en Moscú (Rusia), tardó 25 horas en dibujar y tintar la escena que tiene en la espalda.

has been fascinated by gladiators ever since he watched the 1960 movie Spartacus. The scene on his back took tattoo artist Alexander Kosach 25 hours to draw and ink in his Moscow studio.