8 cosas con las que la gente se suele equivocar sobre Roma

Mito #2: El vomitorio era una habitación donde los romanos se purgaban después de festejar

Técnicamente no fue el fin del Imperio romano. En el año 330 d.C., el Imperio se había dividido en dos partes: el Imperio de Occidente, con sede en Roma, y el Imperio de Oriente, con sede en Constantinopla. Aunque Augústulo había sido depuesto en 476, Zenón, el emperador del Imperio de Oriente, no lo había hecho. Esta parte del imperio sobrevivió como el Imperio bizantino durante el siguiente milenio.

Algunos han argumentado que la caída del Imperio occidental ha sido exagerada. Como señala el historiador Edward J. Watts en The Eternal Decline and Fall of Rome: The History of a Dangerous Idea [El declive eterno y la caída de Roma: la historia de una idea peligrosa], "nadie en Italia pensó que la vida romana había cambiado fundamentalmente después de la llegada [de Odoacro] [...] Todas las cosas que tradicionalmente marcaban a Roma como romana continuaron".