Imágenes inéditas de un Jimmy Carter eufórico en su pueblo natal tras ser elegido Presidente de los EE. UU.

Encontré un cuerpo de prensa muy unido y con todos los grandes nombres: Barbara Walters, Tom Brokaw, Jane Pauley, Walter Cronkite. Era una campaña muy cercana que me dio la bienvenida. Gloria, la hermana de Jimmy, dijo que a su marido le gustaba tanto National Geographic que quería que lo enterraran con él en las manos. Su escandaloso hermano Billy, que dirigía la gasolinera local y creó su propia marca de cerveza, me presentó a Carter como fotógrafa de la revista Hustler [una publicación masculina para adultos]. La madre de Jimmy, la incontenible señorita Lillian, me dijo que tenía que hacer algo con mi pelo, aunque probablemente los hombres lo encontraran sexy. Esta era una campaña que definitivamente quería cubrir. Volví a Washington y propuse un reportaje sobre Plains.