Tomas de posesión en EE. UU.: una historia repleta de tradición, solemnidad y respeto entre rivales

Las tensiones entre Adams y Jefferson se habían agudizado tras unas amargas elecciones, y se agravaron durante el periodo de transición, cuando Adams nombró a una serie de jueces en un intento de obstaculizar a su sucesor. El día de la toma de posesión, sin embargo, Adams se hizo a un lado y Jefferson pronunció un discurso conciliador , prometiendo proteger los derechos de aquellos que no le habían votado y pidiendo a los estadounidenses "unirse con un solo corazón y una sola mente".

Aunque Adams no asistió a la toma de posesión de Jefferson (abandonó la capital en diligencia esa misma mañana), no está claro si se debió al rencor entre ambos hombres o simplemente a que la tradición no estaba del todo asentada.