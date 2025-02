¿Por qué antes se regalaba caviar en los bares de Estados Unidos?

En la década de 1880, a los camareros de Nueva York les quitaban el caviar de las manos, según Caviar: The Strange History and Uncertain Future of the World's Most Coveted Delicacy (Caviar: La extraña historia y el incierto futuro del manjar más codiciado del mundo), de Inga Saffron. Ponían huevos frescos de esturión en los bocadillos de barra libre, con la esperanza de que el aperitivo salado diera más sed a los clientes, el mismo método que utilizan hoy los bares cuando sirven cacahuetes.