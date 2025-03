La sangrienta noche del Palacio de Holyrood: el crimen que marcó a María Estuardo

Un asesinato que inspiró a los romanticistas

El dramatismo de esta escena inspiró al pintor romanticista escocés William Allan en 1833 para crear la obra mencionada más arriba que capta la tensión y tragedia del momento. ‘El asesinato de David Rizzio’ [The Murder of David Rizzio] se encuentra en la Royal Collection Trust, parte de la Colección Real Británica. Aunque forma parte de la colección del Palacio de Holyroodhouse o el Castillo de Windsor, no siempre está expuesta al público.

El cuadro muestra el momento culminante de la escena: Rizzio, con expresión desesperada, es asesinado frente a una reina María horrorizada, mientras Darnley observa, inmóvil. La riqueza de detalles, los juegos de luces y sombras, y la teatralidad de las expresiones hacen de esta obra una verdadera joya del romanticismo histórico británico.