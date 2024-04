¿Sabes qué es realmente un yanqui? ¿De dónde viene la palabra?

Como señala el periodista y escritor Bill Bryson en su libro Made in America: An Informal History of the English Language in the United States [Hecho en América: una historia informal de la lengua inglesa en Estados Unidos], los primeros colonos holandeses tuvieron un profundo impacto en la lengua inglesa. Palabras como cookie [galleta], waffle [gofre], bedspread [colcha], boss [jefe]y coleslaw [ensalada de col] tienen su origen en el neerlandés. Nitwit se convirtió en un insulto basado en la frase holandesa Ik niet wiet, que significa "no sé". Lo mismo ocurre, como describe Bryson, con "el característico interrogativo estadounidense how come?'", que es una traducción literal del neerlandés hoekom.