¿Se enfrenta California a una inundación de proporciones históricas?

La primera semana de febrero se produjeron tormentas históricas y precipitaciones récord en el estado, con un total de más de 30 centímetros de lluvia en algunas regiones. Nueve personas murieron y numerosas casas quedaron destruidas o dañadas por las inundaciones y los corrimientos de tierra. Pero esto palidece en comparación con un acontecimiento del nivel de una ARkStorm, según Jeffrey Mount, investigador principal del Public Policy Institute of California Water Policy Center, y puede utilizarse como advertencia de la posibilidad de daños mayores en las zonas afectadas.

El nombre ARkStorm significa, en inglés, "río atmosférico 1000", en referencia al fenómeno meteorológico que provocaría lluvias tan intensas y a la probabilidad de que ocurra en un año determinado. Los ríos atmosféricos, que son bandas de vapor de agua arrastradas a las costas por vientos de rápido movimiento, no son desconocidos para los californianos. Según la NOAA, entre el 30 y el 50 por ciento de las precipitaciones en la costa oeste proceden de ríos atmosféricos, y las tormentas que azotaron California a principios de mes fueron ejemplos de este tipo de fenómenos.

El USGS describe la ARkStorm como "tal vez inevitable", pero no hay forma de predecir exactamente cuándo será hasta que la tormenta empiece a aparecer en el radar.

"Podría ocurrir este año, podría ocurrir el año que viene, podría no ocurrir hasta dentro de 50 o 60 años", dijo Swain en una reciente retransmisión en directo en YouTube. Estas tormentas no tienen carácter cíclico, por lo que no podemos esperar que se produzcan en un momento concreto, explicó. Pero si nos fijamos en la historia del estado, han ocurrido aproximadamente cada 200 años.