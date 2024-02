¿Hemos enfocado mal del cambio climático?

Ahora, algunos expertos en clima abogan por un objetivo diferente: en su lugar, quieren establecer límites para la subida del nivel del mar , fijando el límite superior en unos 60 centímetros o un poco más, dependiendo de la ubicación. El nivel relativo del mar a lo largo de la costa estadounidense ya ha subido alrededor de 30 centímetros y podría aumentar hasta 1,8 metros en 2100 si no se frenan de forma significativa las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de los combustibles fósiles y el metano. En España , desde 1993 el nivel del mar sube 2,8 milímetros cada año un ritmo que se ha duplicado en los últimos 20 años, según un estudio del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) de 2023.

La subida de los océanos es importante a escala mundial, ya que países de baja altitud como Bangladesh y los Países Bajos se enfrentan a "una sentencia de muerte " al infiltrarse el agua en vastas zonas si no se modifica la trayectoria actual, según el Secretario General de las Naciones Unidas.

El caso estadounidense es curioso, ya que suele haber cierta confusión sobre un objetivo que no se expresa en grados Fahrenheit. El objetivo de calentamiento de 1,5 grados centígrados "no tiene sentido para la mayoría de los estadounidenses", coincide Anthony Leiserowitz, director del Programa de Comunicación sobre el Cambio Climático de la Universidad de Yale. La gente suele pensar erróneamente que una cifra tan pequeña es intrascendente, porque no sabe que las temperaturas medias han sido tan estables durante los últimos 10 000 años que un solo grado de cambio "ha provocado el auge y la caída de imperios", afirma.