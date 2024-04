¿A qué suena el cambio climático? Esta canción te da una pista

"La música es, como suele decirse, un lenguaje universal que, en mi opinión, puede llegar a mucha gente de un modo que las herramientas habituales de los climatólogos no pueden utilizar la mayoría de las veces", afirma Scott St. Junto con el compositor Daniel Crawford y un equipo de la Universidad de Minnesota (Estados Unidos), creó dos de las primeras composiciones populares basadas en datos climáticos, "Song of Our Warming Planet " y "Planetary Bands, Warming Worlds".