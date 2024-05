Así es como las setas forman corros de bruja e inspiran supersticiones

"La importancia de los hongos en la regulación del ciclo biogeoquímico, la descomposición de la materia orgánica y la restauración de los nutrientes es absolutamente crucial para el medio ambiente", afirma Zotti. Su artículo, One ring to rule them all [Un anillo para gobernarlos a todos] (en clara referencia a la famosa obra de J. R. R. Tolkein, El Señor de los Anillos), analiza cómo los hongos de los anillos de hadas actúan como ingenieros del ecosistema que fomentan la diversidad vegetal y microbiana. Zotti afirma que es un campo de estudio fascinante porque se pueden observar muchos fenómenos biológicos diferentes, como la competencia, la descomposición y las relaciones entrópicas.