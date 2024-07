Los peligros de abusar del maíz, uno de los productos más consumidos en el siglo XXI

Aunque a la mayoría de nosotros se nos anima a “comer más fruta y verdura”, probablemente no somos conscientes de hasta qué punto una verdura en particular se ha convertido en parte de nuestra dieta diaria. Y sobre todo en un país en particular.



Aunque España sólo consume alrededor de 37 millones de toneladas de trigo, cebada y maíz anualmente (de los que 28 millones son para alimentación animal), en Estados Unidos se consumen más de 300 millones de toneladas de maíz al año, lo que equivale a más de 900 kilos por persona y año.