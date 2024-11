Por qué nadie estaba preparado para el tsunami más mortífero de la historia

Un montaje de fotos por satélite muestra la costa de Meulaboh, en la isla de Sumatra (Indonesia) el 18 de mayo de 2004 (izquierda) y el 7 de enero de 2005, tras el tsunami del océano Índico.

A combination of satellite images shows the coast of Meulaboh on Indonesia's Sumatra island on May 18, 2004 (L) and on January 7, 2005 after the Indian Ocean tsunami.