¿Cómo es posible que ciertas "casas milagro" no se quemaran en los incendios de Los Ángeles?

Investigación de los restos

Maranghides habla por experiencia propia, ya que se ha topado con muchos "milagros" de este tipo en sus investigaciones sobre incendios forestales. No sólo no está de acuerdo con el término, sino que lo considera peligroso, ya que puede dar lugar a falsas suposiciones que no tienen en cuenta factores como la dirección del viento y las acciones defensivas de los servicios de emergencias. Nada de eso queda claro en las instantáneas que vemos tras un incendio, explicó, pero todo ello puede desempeñar un papel importante, además del diseño y el entorno de una estructura.