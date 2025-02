Pastizales, un ecosistema mundial pero impredecible

Es posible que no seas del todo consciente de la enorme variedad de sinónimos que existen para referirse a algo tan común como un pastizal. En el Medio Oeste de EE. UU., suelen llamarse praderas (del inglés grasslands). En Sudamérica, se conocen como pampas, y en Eurasia central se denominan estepas, mientras que para los africanos son sabanas. Lo que todos tienen en común son las gramíneas, su vegetación natural dominante. Los pastizales (o pastos) suelen darse en aquellos lugares en los que no llueve con la regularidad suficiente para que crezca un bosque, pero lo suficiente como para que no se forme un desierto. De hecho, a menudo suelen encontrarse entre bosques y desiertos.