Piezas históricas del Costume Institute de la Met Gala

En la Europa del siglo XVII, jugar a las cartas era un pasatiempo favorito de hombres y mujeres de... Seguir leyendo

New York

Brooklyn Museum Costume Collection at The Metropolitan Museum of Art

Gift of the Brooklyn Museum

2009; Gift of the executors of the estate of Clara M. Blum in memory of Mr. and Mrs. Albert Blum

1966

Fotografía de The Metropolitan Museum of Art