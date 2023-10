La misteriosa mansión californiana que desató la moda de las casas encantadas

Castillos vampíricos y otros espacios góticos

No sólo las casas solariegas o las mansiones campestres inspiran aires góticos. Durante un tiempo, las fábricas abandonadas de Detroit se erigieron en símbolos de todo un orden económico y social industrial que llegaba a su fin. No es de extrañar que este paisaje aparezca en películas de terror recientes, como It Follows (2013), No Respires (2016) o Barbarian (2022).