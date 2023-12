Por qué las olas del mar del Norte se consideran tan traicioneras

"Es como tener tu propia autopista para asolar y saquear", dice Michael Pye, autor de The Edge of the World: How the North Sea Made Us Who We Are [El confín del mundo: cómo el mar del Norte nos ha convertido en lo que somos]. Las víctimas de los asaltos vikingos en toda Europa probablemente llegaron a temer al mar del Norte y a quienes navegaban por él.